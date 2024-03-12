12 марта 2024, 15:12
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области ликвидировали
Губернатор Никитин: возгорание на объекте ТЭЦ в Кстове ликвидировали
Пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
«Возгорание ликвидировали», — указал он.
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По словам губернатора, Роспотребнадзор не установил в воздухе в районе жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Глеб Никитин поблагодарил всех специалистов за оперативную и слаженную работу.
К ликвидации огня привлекали пожарный поезд Горьковской железной дороги. Это не помешало движению транспорта.
Возгорание началось ранним утром 12 марта. Как сообщал Telegram-канал «112», причиной ЧП послужила атака беспилотника. Из-за дрона повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», находящийся в Кстове. Беспилотник попал в установку перегонки нефти. Огонь ликвидировали до полудня.
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