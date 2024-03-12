Происшествия 12 марта 2024, 10:45 Пожар на объекте ТЭК под Нижним Новгородом локализовали Губернатор Никитин: пожар на объекте ТЭК в Кстове локализовали РИА «Новости»

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В Нижегородской области локализовали пожар на установке по переработке нефти. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, сил и средств для полной ликвидации пожара на одной из установок достаточно. На месте работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы и пожарной части предприятия. В тушении огня задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. На движение транспорта это не повлияло.

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«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», — добавил губернатор.

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По данным Telegram-канала «112», в результате атаки беспилотника повреждения получило предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. Дрон угодил в установку перегонки нефти, спровоцировав пожар.