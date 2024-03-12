Общество 12 марта 2024, 08:31 Пожарный поезд подключили к тушению возгорания на заводе «Лукойла» Пожарный поезд задействовали в тушении огня на заводе «Лукойла» в Кстово РИА «Новости»

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Пожарный поезд задействовали для тушения огня на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Об этом рассказали РИА «Новости» в РЖД.

«Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи станции Зелецино», — указали в компании.

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В поезде предусмотрены огромные запасы средств пожаротушения. Там умещается более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

В РЖД уточнили, что на движение поездов ситуация с тушением пожара не повлияла.

Как сообщил Telegram-канал «112», Нижегородскую область атаковал беспилотник. В результате повреждения получил завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Беспилотник попал в установку перегонки нефти, после чего на предприятии начался пожар. Информации о пострадавших не было.