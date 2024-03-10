10 марта 2024, 10:31
Пожар на хлебокомбинате в Горловке потушили
МЧС сообщило о ликвидации пожара на хлебокомбинате в Горловке
Огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший на хлебокомбинате в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Ведомство опубликовало ролик с работой пожарных внутри объекта. В результате ЧП пострадали четыре работника завода, трех из них поместили в больницу.
Реклама
Из-за обстрелов на территории хлебокомбината сгорели три грузовых автомобиля и 200 килограммов хлебобулочных изделий.
«Повреждены два пластиковых оконных блока и закопчены стены на 60 квадратных метрах», — отметили в пресс-службе.
Для тушения пожара ведомство задействовало 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ВСУ с беспилотника сбросили на город взрывчатку. В результате взрыва пострадали четыре местных жителя.
Пожары
ДНР
МЧС РФ
ВСУ
Заводы
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама