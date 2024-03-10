Происшествия 10 марта 2024, 08:55 Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Горловке Приходько: при сбросе взрывчатки с дрона в Горловке пострадали четыре жителя РИА «Новости»

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Четыре мирных жителя пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ возросло до четырех», — написал он.

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С самого утра 10 марта украинские войска обстреливают город. ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника, в результате удара пострадали работники завода«Никитовский хлеб». Позже Приходько сообщил о повреждении дома на улице Невельского.

«В результате украинской вооруженной агрессии повреждено домостроение по улице Невельского», — передал он в Telegram-канале.

Накануне, 9 марта, боевики сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки. ВСУ также обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, за несколько часов зафиксировали 10 прилетов.