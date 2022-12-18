Происшествия 18 декабря 2022, 12:49 Пожар в ТЦ в Снежинске локализовали МЧС сообщило о ликвидации открытого горения торгового центра в Снежинске Пресс-служба МЧС

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Пожар в торговом центре в городе Снежинске Челябинской области локализовали, сообщили в региональном МЧС. Там добавили, что в результате ЧП пострадал один человек.

В пресс-службе министерства рассказали, что возгорание случилось на третьем этаже здания. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Из торгового центра эвакуировались 68 человек, еще пятерых вывели при помощи спасательных комплектов.

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В 12:35 пожар локализовали, а открытое горение ликвидировали, уточнили в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники специального управления № 7 Федеральной противопожарной службы МЧС России.

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Пожар случился утром 18 декабря в ТЦ «Универмаг» в Снежинске. Посетители обратили внимание на запах горелого пластика, после чего начали покидать помещение. Позже появилось видео с места происшествия.