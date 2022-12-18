Происшествия 18 декабря 2022, 11:14 Торговый центр загорелся в Снежинске. Видео Пожар произошел в торговом центре Снежинска

Читать 360tv в

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео пожара в торговом центре «Универмаг» в Снежинске Челябинской области. Местные жители в соцсетях сообщили о проблемах с эвакуацией из ТЦ и пожаловались на запах горелого пластика.

Реклама

«Все эвакуационные выходы заблокированы огнем, людей еле выводят, просто ужас», — рассказала читательница паблика «Подслушано в Снежинске» во «ВКонтакте».

К 11:20, по информации того же паблика, пожар уже потушили, никто не пострадал. В итоге жители поблагодарили спасателей за оперативную работу.

Снежинцы заметили, что пожар в этом торговом центре происходит не впервые.