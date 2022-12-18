18 декабря 2022, 11:14
Торговый центр загорелся в Снежинске. Видео
Пожар произошел в торговом центре Снежинска
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео пожара в торговом центре «Универмаг» в Снежинске Челябинской области. Местные жители в соцсетях сообщили о проблемах с эвакуацией из ТЦ и пожаловались на запах горелого пластика.
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«Все эвакуационные выходы заблокированы огнем, людей еле выводят, просто ужас», — рассказала читательница паблика «Подслушано в Снежинске» во «ВКонтакте».Люди также писали, что пожар начался на одном из верхних этажей здания. Первыми вывели детей из игровых комнат, потом — аниматоров, многих людей «не могли найти из-за сильного дыма», но постепенно эвакуировали.
К 11:20, по информации того же паблика, пожар уже потушили, никто не пострадал. В итоге жители поблагодарили спасателей за оперативную работу.
Снежинцы заметили, что пожар в этом торговом центре происходит не впервые.МЧС России намерено провести внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности в крупных торговых центрах. В последнее время случаи возгорания участились.
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