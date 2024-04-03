Эксклюзив 03 апреля 2024, 14:16 Потолок рухнул еще в одной школе в Москве Источник «360»: в еще одной московской школе обрушился потолок

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Обрушение потолка произошло еще в одной школе в Москве. Об этом сообщил источник «360».

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«Упал потолок», — сказал он.

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Инцидент произошел в коридоре учебного заведения на первом этаже. В результате случившегося никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о школе № 1636, которая находится в районе Орехово-Борисово Южное. В причинах произошедшего разбирают контролирующие органы и технические службы.

Немногим ранее обрушился потолок в школе № 1550. Пластиковые панели упали на детей, четверо подростков пострадали. Следственный комитет Москвы начал проверку по факту случившегося.