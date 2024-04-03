Происшествия 03 апреля 2024, 13:04 СК начал проверку после обрушения потолка школы в Москве СК Москвы организовал проверку после обрушения потолка в школе № 1550 Пресс-служба Следственного комитета

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Московские следователи организовали проверку после обрушения потолочной плитки в школе № 1550 на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить полную картину произошедшего.

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«Информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала», — добавили в ведомстве.

По данным источника «360», обрушение потолка произошло в образовательном учреждении на Беговой улице. Плитка упала на 14-летних детей во время проветривания кабинета. Сообщалось о четырех пострадавших — подростки получили травмы головы и плеч.