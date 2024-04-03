Эксклюзив 03 апреля 2024, 12:30 Четверо детей пострадали при обрушении потолка в московской школе Источник «360»: потолок рухнул на детей в московской школе РИА «Новости»

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Потолок обрушился на 14-летних детей в школе № 1550 на Беговой улице в Москве Об этом сообщил источник «360».

В результате случившегося пострадали четыре ребенка. Обрушение произошло в одном из кабинетов во время проветривания. Дети получили травмы головы и плеч. Пострадавшие находятся в сознании.

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В понедельник в Пресненском районе Москвы взорвался газовый баллон. Информации о пострадавших не поступало. Обрушения конструкций в результате взрыва не произошло. В одноэтажном помещении хранились газовые баллоны жилищно-коммунального хозяйства.