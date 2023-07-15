Происшествия 15 июля 2023, 14:09 Потоки воды смыли пешеходный мост на Кубани Оперштаб Кубани сообщил об эвакуации 15 человек из зоны подтопления в Новомихайловском

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Из-за непрекращающихся ливней в Туапсинском районе из берегов вышла река Нечепсуха в районе села Подхрептовое, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там уточнили, что вода затопила 25 придомовых территорий в поселке Новомихайловский. Там же потоки снесли пешеходный мост — местные жители поделились видео ЧП.

«В 15 домов зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек», — рассказали власти о ситуации в Новомихайловском.

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Жители поселка стали свидетелями того, как потоки воды снесли пешеходный мост. На видео попал момент с обрушением конструкции.

В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что 15 июля в Туапсинском районе выпало около 20 миллиметров осадков. Из-за этого поднялся уровень воды в реках Нечепсухе и Псебе. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 156 человек и 42 единицы техники.

Сильные ливни прошли также в Японии. Там из-за потопа на севере страны организовали эвакуацию местных жителей — около 10 тысяч человек. Жертвами аномальных осадков стали семь жителей Южной Кореи.