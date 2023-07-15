Мир 15 июля 2023, 08:21 Семь человек погибли в Южной Корее из-за сильных ливней Yonhap: в Южной Корее в результате оползней и наводнений погибли семь человек Unsplash

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В Южной Корее минимум семь человек погибли и трое пропали из-за проливных дождей. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Два человека погибли в результате обрушения здания, вызванного оползнем городе Нонсан. Еще один погиб из-за схода селя в городе Седжон, а из-за обрушения жилых домов погибли три человека в юго-восточном округе Йонджу и центральном округе Чхонъян. В городе Чхонджу автомобиль попал под оползень, один человек погиб.

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По данным агентства, 6400 жителей центрального округа Гоесан эвакуировали из-за размыва плотины Гесан. Около нее затопило многие деревни, дороги и мосты. Во временных пунктах размещения сейчас находятся 1567 человек. В стране перекрыты около 100 дорог, больше десятка населенных пунктов остались без электричества.

В Туапсинском районе Краснодарского края число жертв сильнейших ливней выросло до пяти. Накануне на берегу моря нашли тело пропавшего при подтоплениях в Туапсе подростка. Ранее обнаружили тела девушки и троих мужчин.