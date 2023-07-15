15 июля 2023, 10:18
Почти 10 тысяч человек начали эвакуировать из-за сильных ливней и потопа на севере Японии
NHK: почти 10 тысяч человек эвакуируют в префектуре Акита на севере Японии из-за ливней
Почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации из-за разлива реки Тайхэй в префектуре Акита в Японии после ливней. Об этом сообщил телеканал NHK.
Объем выпавших осадков назвали рекордным, власти объявили пятый — максимальный — уровень опасности. Предписание о срочной эвакуации получили 9,5 тысячи человек из 4,76 тысячи домов.
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«В городе Хаппо в Аките выпало 196 миллиметров дождя за 12-часовой период до 10:40 утра в субботу, а в городе Ога, также в Аките, выпало 179,5 миллиметра дождя за 12 часов до полудня», — передавал канал.
Метеорологи также призывали жителей северных районов региона Тохоку быть начеку в связи с наводнениями в низменных районах, разливом рек и оползнями.
Ранее семь человек погибли в Южной Корее из-за сильных ливней. Более шести тысяч жителей центрального округа Гоесан эвакуировали из-за размыва плотины Гесан.
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