Потерявшуюся в Сочи группу туристов из 9 детей и тренера нашли

В лесу под Сочи заблудилась группа туристов, среди которых было девять детей. Спасатели нашли их за несколько часов и вернули в город. Обошлось без пострадавших.

О пропаже незарегистрированной туристической группы стало известно вечером 27 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России по Сочи.

Тренер вместе с детьми заплутал при переходе из села Ореховка в Солох-Аул. Телефонная связь у туристов была, но свое местонахождение они знали только примерно. На поиски отправили спасателей.

«В 23:35 туристы были обнаружены в районе Солох-Аул», — уточнили в пресс-службе. Туристов вывели из леса и доставили в городскую черту. Никто из них не пострадал.

В сентябре еще одна группа туристов, в основном состоявшая из детей, потерялась в сочинских горах. Ребят и их тренеров забрали с горы Ачишхо на вертолете. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва из Тверской области, по версии СМИ, решили пойти в горы, чтобы отдохнуть от тренировок.