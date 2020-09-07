Эвакуация пропавших в сочинских горах детей попала на видео

Группу туристов, в состав которой входили восемь детей, нашли в сочинских горах. Эвакуация ребят на Красную Поляну попала на видео.

Винтокрылая машина уже забрала путешественников с горы Ачишхо и спустила их вниз. К вертолету подъехали три машины скорой помощи.

Незарегистрированная группа туристов направилась в горы из поселка Эсто-Садок в минувшее воскресенье. Они планировали дойти до озера в районе Роза Пик. На связь люди не вышли. В ночь на понедельник спасатели приступили к поисковой операции.

Утром 7 сентября СК сообщил, что пропавших туристов нашли. Произошло это, по данным СМИ, благодаря одному из детей: он дозвонился до матери и сообщил, где находится. Потерялась группа, поскольку свернула на неверную тропу и сбилась с маршрута.

Всего пропавшими числились 11 человек — трое вожатых и восемь детей. Сопровождающим ребят 36, 21 и 20 лет. Подростки являются воспитанниками тверской школы олимпийского резерва, где в том числе занимаются спортивным ориентированием. На сборы в Краснодарский край они отправились на средства родителей.