СМИ выяснили, зачем воспитанники спортшколы отправились в горный поход под Сочи

По данным издания, среди заблудившихся туристов было трое взрослых и восемь детей, являющихся воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.

Выяснилось, что они отправились в поход, чтобы отдохнуть между тренировками. Отец одного из детей признался, что переживает за судьбу тренера потерявшейся группы. По его словам, тренер «один такой в городе», поскольку он тренирует своих воспитанников так, как никто.