Происшествия 21 января 2024, 11:58 Потерявшегося по дороге в Москву кота Гошу нашли на заправке Волонтеры спасли кота Гошу, потерявшегося на трассе по дороге в Москву

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Кота Гошу, который потерялся на автозаправочной станции на трассе во Владимирской области, спасли. Волонтеры достали его из-под железного вагончика, где прятался питомец. Об этом сообщили в Telegram-канале, посвященном поиску животного.

О пропаже Гоши стало известно накануне. Животное потерялось на трассе Муром — Москва. В столицу кота везли в ветеринарную клинику, где должны были сделать операцию из-за диафрагмальной грыжи.

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Зоозащитники оперативно создали канал по поиску Гоши. На него подписались почти 1,5 тысячи пользователей. Один из них предложил организовать всероссийскую службу помощи животным.

«Как МЧС — для спасения животных. Мне кажется, что вопрос назрел», — пояснил волонтер.

Кота Гошу спасли в том числе благодаря поддержке волонтеров, искавших в Кирове кота Твикса. Они разместили объявление о Гоше в своем Telegram-канале.

Твикс, по предварительной причине, погиб от укуса и обморожения. Животное выбросила проводница из вагона поезда, следующего в Петербург.