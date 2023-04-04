Происшествия 04 апреля 2023, 12:15 Посылку со взрывчаткой для Татарского курировали из-за рубежа — СМИ «112»: посылку со взрывчаткой для блогера Татарского курировали зарубежные IT-эксперты Telegram

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Посылку со взрывчаткой, которую получила террористка Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве журналиста и блогера Владлена Татарского в Петербурге, курировали IT-специалисты из-за рубежа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, коробку для Треповой доставили из столицы, а туда — из-за границы. Неизвестные позвонили девушке и передали ей бюст со взрывчаткой удаленно. Именно удаленные пересылки говорят, что теракт координировали иностранные спецслужбы айтишников, отметили авторы канала.

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Они добавили, что после взрыва для Треповой вызвали автомобиль и в определенный момент ей сообщили по телефону, что «пора валить».

Теракт произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проводил творческую встречу военный корреспондент Владлен Татарский. Девушка отдала ему коробку со статуэткой, и через несколько секунд раздался взрыв. Журналист погиб на месте. Пострадали, по последним данным, 40 человек.