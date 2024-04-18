18 апреля 2024, 19:00
«Постыдная провокация». Кадыров — о задержании главы МЧС Чечни на КПП «Герзель»
Кадыров назвал провокацией задержание министра МЧС Чечни Цакаева в Дагестане
Дагестанские силовики устроили «постыдную провокацию» в отношении начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, на КПП «Герзель» на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан машину Цакаева остановили, а министра попытались задержать.
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«Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — указал глава Чечни.
Кадыров отметил, что глава регионального управления МЧС выехал в выходной день и не имел при себе ни формы, ни служебных документов. Глава республики обратился к руководству Дагестана и потребовал обратить внимание на ситуацию на КПП, сообщил RT.
«Они не должны носить и марать форму блюстителя», — высказался Кадыров о полицейских, проводивших задержание.
Ранее дагестанская полиция остановила черный внедорожник, в котором находился Цакаев, и положила министра на асфальт. По информации Telegram-канала Readovka, иномарку чиновника разыскивал Интерпол Канады.
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