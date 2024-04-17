17 апреля 2024, 20:29
Главу МЧС Чечни Цакаева жестко задержали в Дагестане — СМИ
«Известия»: главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане
В Дагестане задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Несколько сотрудников полиции остановили черный внедорожник, вывели чиновника из машины и положили его на асфальт. Причину задержания Цакаева не назвали.
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Бывшему заместителю губернатора Кузбасса Эдуарду Балабану предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. В доме 50-летнего подозреваемого провели обыски и изъяли семь миллионов рублей, 500 долларов и документы, интересующие следствие. По предварительной версии, мужчина в 2023 году предложил знакомому за деньги договориться с полицейским о прекращении уголовного дела. Тот согласился и передал должностному лицу крупную сумму.
Дагестан
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Полиция
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