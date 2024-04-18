Криминал 18 апреля 2024, 06:38 Изъятую у пьяного главы МЧС Чечни машину разыскивали в Канаде Readovka: машину главы МЧС Чечни Цакаева искал Интерпол Канады Пресс-служба МЧС

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Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане за пьяную езду и попытку сбить полицейских. Он управлял иномаркой, которую разыскивал Интерпол Канады, сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации канала, пьяный Алихан Цакаев ехал по встречной полосе в районе ФКПП «Герзель». В ответ на требование ДПС остановиться, он попытался сбить госавтоинспекторов. После этого выпустили «еж».

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Мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и без документов, а машину увезли на штрафстоянку. Дагестанские правоохранители выяснили, что авто разыскивала служба Интерпола Канады.

О том, что задержанный оказался высокопоставленным чеченским чиновником, узнали от подъехавшего к месту задержания экипажа ДПС Чечни. Алихана Цакаева планировали увезти в отдел МВД в Новолакском районе, однако, по информации канала, его забрали люди на трех автомобилях с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Машина тоже исчезла.

Задержание Алихана Цакаева показали «Известия». Мужчину выволокли из машины и уложили на асфальт.