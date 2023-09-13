Происшествия 13 сентября 2023, 05:43 Пострадавшими при атаке ВСУ на Севастополь стали 24 человека Губернатор Развожаев: предварительно, 24 человека пострадали при атаке ВСУ РИА «Новости»

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В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, по предварительным данным, пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что прибыл на место пожара на южную площадку Севморзавода. Там работают все оперативные службы. Для гражданских объектов в городе, как уточнил губернатор, никакой опасности нет.

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«В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести», — написал Развожаев.

Пострадавшим в полном объеме оказывается вся необходимая помощь, добавил севастопольский губернатор. Он призвал жителей города доверять только той информации, которая идет из официальных источников. Также Развожаев попросил людей не выкладывать видео о происшествии, «чтобы не помогать врагу».

Украинские военные в ночь на 13 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. После этого в районе Килен-балки начался пожар. Камера видеонаблюдения у подъезда одного из домов в Севастополе запечатлела момент атаки ВСУ. На кадрах слышен звук взрыва и видно зарево.