Происшествия 13 сентября 2023, 04:44 Момент ракетной атаки на Севастополь попал на видео В Сети появились кадры ракетной атаки на Севастополь

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В Сети появились кадры момента ракетной атаки Украины на Севастополь. Видео сняла камера видеонаблюдения у подъезда одного из домов.

На кадрах слышен звук взрыва и видно зарево.

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Ранее стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Над городом сработала система противоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате атаки начался пожар на не гражданском объекте в районе Килен-балки. На место происшествия выехали оперативные службы. Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

За час до этого появилась информация о временном перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К настоящему моменту движение по мосту восстановлено.