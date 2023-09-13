Происшествия 13 сентября 2023, 03:54 Украинские военные атаковали Севастополь Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли ракетный удар по Севастополю. Над городом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

После этого в районе Килен-балки начался пожар. Как уточнил Развожаев, огонь вспыхнул не на гражданском объекте.

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«По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки», — написал губернатор Севастополя.

Все необходимые спецслужбы уже работают на месте. Губернатор обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие.

«Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — заверил Развожаев.

Он добавил, что позже предоставит более подробную информацию. Также губернатор Севастополя призвал доверять только официальной информации

Менее часа назад поступило сообщение о временном перекрытии движения для автотранспорта на Крымском мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автотранспорта призвали сохранять спокойствие. Также их попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сейчас движение по Крымскому мосту уже восстановлено.