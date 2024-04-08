Важное 08 апреля 2024, 13:58 Пострадавшим от наводнения в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы ЦБ открыл горячую линию по отсрочке выплат по кредитам для жителей Оренбуржья РИА «Новости»

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Круглосуточную горячую линию по вопросам предоставления кредитных каникул для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области запустил Центробанк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Подтопление в Оренбургской области началось в минувшую пятницу, 5 апреля, после прорыва дамбы в Орске. Из города и прилегающих населенных пунктов эвакуировали более шести тысяч жителей.

По данным мэрии столицы региона, уровень воды в реке Урал приблизился к отметке в 893 сантиметра, что близко к опасному показателю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ситуация станет хуже. Жителей домов, находящихся в зоне подтопления призвали к срочной эвакуации. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.