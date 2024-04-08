08 апреля 2024, 13:58
Пострадавшим от наводнения в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
ЦБ открыл горячую линию по отсрочке выплат по кредитам для жителей Оренбуржья
Круглосуточную горячую линию по вопросам предоставления кредитных каникул для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области запустил Центробанк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Получить консультацию можно по бесплатному телефону 8-800-250-15-24. Также действует номер 8-495-771-44-20, звонки по которому оплачиваются в соответствии с тарифом абонента.
Подтопление в Оренбургской области началось в минувшую пятницу, 5 апреля, после прорыва дамбы в Орске. Из города и прилегающих населенных пунктов эвакуировали более шести тысяч жителей.
По данным мэрии столицы региона, уровень воды в реке Урал приблизился к отметке в 893 сантиметра, что близко к опасному показателю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ситуация станет хуже. Жителей домов, находящихся в зоне подтопления призвали к срочной эвакуации. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
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Центробанк
Наводнение в Оренбургской области
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