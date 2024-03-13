Происшествия 13 марта 2024, 09:23 Пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализировали Readovka: при атаке БПЛА на завод в Рязани пострадали 2 человека РИА «Новости»

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Пострадавшие на Рязанском нефтезаводе люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали, сообщил Telegram-канал Readovka.

Медики заявили, что при пожаре после атаки беспилотника в Рязани пострадали два человека. Их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Рязанский нефтезавод атаковали утром 13 марта. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил удар БПЛА и наличие пострадавших. Повреждения получили установки по первичной переработке нефтепродуктов, произошло возгорание. Проезд к предприятию закрыли для личного автотранспорта.

В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников. В Бутурлиновском районе пострадала трансформаторная подстанция, в Воронеже — магазин. Власти предупредили жителей о том, что опасность ударов с воздуха сохранилась.