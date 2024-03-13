Происшествия 13 марта 2024, 08:12 Более 30 беспилотников уничтожили ночью в Воронежской области Гусев: более 30 украинских дронов уничтожили ночью в Воронежской области РИА «Новости»

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В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Минувшей ночью над территорией региона средства ПВО перехватили и уничтожили более 30 БПЛА противника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, экстренные службы зафиксировали незначительные повреждения инфраструктуры и жилого фонда. В Бутурлиновском районе беспилотник повредил частный дом и трансформаторную подстанцию. В Советском районе Воронежа пострадала кровля магазина. Гусев добавил, что пострадавших нет.

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В ночь на вторник, 12 марта, ВСУ нанесли массированный удар по некоторым регионам России. Украинские военные применили 25 беспилотников самолетного типа. В Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили все воздушные цели.

Президент Владимир Путин заявил ранее, что атака на приграничные российские регионы связана с провалами ВСУ. По его словам, в прошлом году украинская армия не смогла достичь ни одной поставленной цели. На этом фоне они стремятся «что-то показать».