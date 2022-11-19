Происшествия 19 ноября 2022, 11:41 Пострадавшие при взрыве дома на Сахалине получат новое жилье Глава Сахалинской области Лимаренко: пострадавшим при взрыве купят новое жилье Пресс-служба МЧС

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Правительство Сахалинской области приобретет жилье тем, кто пострадал при взрыве жилого дома в поселке Тымовское. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Готовимся к встрече с жителями, которые жили в этом доме. Приняли решение приобрести каждой семье новое жилье», — заявил он.

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Взрыв случился днем 19 ноября. Предварительно, причиной стали неправильные хранение и эксплуатация газовых баллонов. Есть версия, что один из них принесли из холода в тепло, после чего он взорвался от перепада температуры. В доме обрушились пять этажей.

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По последним данным, погибли не менее девяти человек. Среди них четверо — дети. Также остаются жильцы дома, судьба которых до сих пор не известна.