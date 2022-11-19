Важное 19 ноября 2022, 08:42 Названа предварительная причина взрыва в пятиэтажке на Сахалине Влатси Тымовского округа: причиной взрыва стало неправильное хранение газовых баллонов

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Предварительная причина взрыва в пятиэтажке поселка Тымовское — неправильные хранение и использование газовых баллонов. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация Тымовского городского округа.

Происшествие назвали несчастным случаем.

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«В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — указано в сообщении.

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В администрации уточнили, что данные СМИ о том, что часть подъезда дома обрушилась якобы из-за работавшей в том же здании пекарни, «не соответствует действительности».

«На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия», — подчеркнули местные власти.