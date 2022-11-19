Важное 19 ноября 2022, 05:48 В жилом доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей — МЧС

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Пять этажей жилого дома обрушились на Сахалине в результате взрыва, вероятно, бытового газа. Под завалами могут находиться шесть человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Инцидент произошел днем 19 ноября (разница между Сахалином и Москвой по времени составляет -8 часов) в поселке Тымовское. В доме, расположенном на улице Библиотечная, 6А, в результате хлопка произошло обрушение.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проинформирован о ЧП. В своем Telegram-канале он поделился подробностями.

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«На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов», — написал глава региона.

Спасатели уже приступили к разбору завалов.