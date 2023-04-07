Происшествия 07 апреля 2023, 10:31 Задержанные за шпионаж в Херсонской области признали вину ФСБ показала на видео допрос задержанных за шпионаж в Херсонской области

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Двое украинцев, которых задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже, признали вину. Они рассказали, что действительно передавали украинским спецслужбам информацию о дислокации и перемещении российской армии. Видео допроса предоставила ФСБ России.

«Я отправил данные по территории Чернобаевского аэропорта, где было несколько точек дислокации Вооруженных сил РФ», — сообщил один из задержанных.

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Мужчина заметил возле аэропорта заправку, где располагалась военная техника, и рассказал об это куратору. Им была женщина-военнослужащая одной из частей.

Другой подозреваемый сознался, что два раза отправлял знакомому из СБУ видео с дислокацией военной техники ВС России.

О задержании агента Службы безопасности Украины и его пособника стало известно сегодня. Уточнялось, что они собирали информацию о расположении, численности и технике российской армии в Херсонской области и отправляли сотрудникам СБУ с привязкой к географическим координатам и картам. ВСУ на основе полученных сведений могли скорректировать удары по российским позициям.