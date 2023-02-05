Происшествия 05 февраля 2023, 11:44 Тайник ВСУ с гранатами, тротилом и порохом обнаружили в Запорожье Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: схрон с боеприпасами нашли в гараже Бердянска РИА «Новости»

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Правоохранители Запорожья выявили схрон с боеприпасами в одном из гаражей Бердянска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Оперативными сотрудниками получена информация о том, что в одном из гаражей, расположенных в гаражном кооперативе города Бердянска, находится схрон с оружием. При проверке информация подтвердилась», — уточнил Рогов.

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По его словам, в заброшенном гараже обнаружили пять гранат различных модификаций, два запала к гранатам, две тротиловые шашки и пять килограммов пороха.

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Правоохранители выяснили, что гараж принадлежит украинцу, состоявшему в батальоне «Азов»*. В настоящее время подозреваемый хозяин схрона находится на территории, подконтрольной Украине.

Ранее Рогов рассказал, что жители Запорожской области помогли правоохранителям выявить украинские схроны с оружием.

* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.