05 февраля 2023, 11:44
Тайник ВСУ с гранатами, тротилом и порохом обнаружили в Запорожье
Член главного совета ВГА Запорожья Рогов: схрон с боеприпасами нашли в гараже Бердянска
Правоохранители Запорожья выявили схрон с боеприпасами в одном из гаражей Бердянска. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Оперативными сотрудниками получена информация о том, что в одном из гаражей, расположенных в гаражном кооперативе города Бердянска, находится схрон с оружием. При проверке информация подтвердилась», — уточнил Рогов.
Реклама
По его словам, в заброшенном гараже обнаружили пять гранат различных модификаций, два запала к гранатам, две тротиловые шашки и пять килограммов пороха.
Реклама
Правоохранители выяснили, что гараж принадлежит украинцу, состоявшему в батальоне «Азов»*. В настоящее время подозреваемый хозяин схрона находится на территории, подконтрольной Украине.
Ранее Рогов рассказал, что жители Запорожской области помогли правоохранителям выявить украинские схроны с оружием.
* Националистический батальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.
Оружие
Обстановка в Запорожье
Реклама
Реклама