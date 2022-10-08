Взрыв на мосту объединит крымчан на защиту «большой России» | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв на мосту объединит крымчан на защиту «большой России» Сенатор от Крыма Цеков не выявил паники среди жителей региона после обрушения моста РИА «Новости»

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Утром 8 октября на Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв. После этого в СМИ появилась информация, что часть жителей и гостей республики начали массово скупать бакалею и топливо. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью «360» сказал, что пока не выявил панических настроений у людей.

«У моих знакомых и родственников, которые находятся сейчас в Крыму, я не заметил паники, все нормально», — сообщил он.

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По его словам, местное население осознает серьезность сложившейся ситуации.

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«Мне кажется, более 80% жителей понимают, что надо помочь армии и встать на защиту своей Родины — „большой России“, — поделился предположениями Цеков.

По его словам, население страны невозможно запугать подобными диверсиями. Однако он отметил, что русский народ всегда консолидировался перед лицом большой неприятности.

Также Цеков поделился размышлениями своих недавних собеседников о случившемся.

«Все были уверены в высокой защищенности моста. Если это все-таки диверсия, то это говорит о серьезном упущении проверки», — сказал он.

По его словам, повреждение Крымского моста обязательно скажется на жизни республики.

«Однако через какой-то период регион все равно вернется в нормальное состояние. Регион сталкивался и с более серьезными проблемами еще до появления моста», — сказал он.

При этом Цеков отметил, что в такой ситуации не обойдется без паникеров. По его словам, объем таких людей не превысит десяти процентов от общего числа населения республики. Также он предположил появление небольшого числа спекулянтов.

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