Эксклюзив 15 февраля 2024, 14:36 Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ показали на видео Появилось видео с последствиями обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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В Белгороде после удара ВСУ 15 февраля сильно пострадали автомобили и здания. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места происшествия.

В кадр попал разбитый фасад ТЦ и изрешеченные осколками машины, припаркованные рядом. На асфальте — глубокие воронки от осколков снарядов.

Украинские боевики атаковали Белгород со стороны Харьковской области. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что жертвами удара стали пять человек и еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ применили снаряды реактивной системы залпового огня «Вампир». Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили 14 боеприпасов в небе над регионом.

Наиболее пострадавшим оказался торговый центр «Карман». Экстренные службы эвакуировали посетителей и работников из здания. Основную площадь помещений занимали продуктовый магазин «Магнит», рядом находится зоомагазин, а также точки с одеждой.