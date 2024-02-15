15 февраля 2024, 14:36
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ показали на видео
Появилось видео с последствиями обстрела Белгорода со стороны ВСУ
В Белгороде после удара ВСУ 15 февраля сильно пострадали автомобили и здания. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места происшествия.
В кадр попал разбитый фасад ТЦ и изрешеченные осколками машины, припаркованные рядом. На асфальте — глубокие воронки от осколков снарядов.
Украинские боевики атаковали Белгород со стороны Харьковской области. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что жертвами удара стали пять человек и еще 18 получили ранения различной степени тяжести.
ВСУ применили снаряды реактивной системы залпового огня «Вампир». Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили 14 боеприпасов в небе над регионом.
Наиболее пострадавшим оказался торговый центр «Карман». Экстренные службы эвакуировали посетителей и работников из здания. Основную площадь помещений занимали продуктовый магазин «Магнит», рядом находится зоомагазин, а также точки с одеждой.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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