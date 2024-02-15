Происшествия 15 февраля 2024, 13:38 Сотрудница торгового центра Белгорода рассказала о последствиях удара «Известия»: людей из пострадавшего от ракетного удара ТЦ Белгорода эвакуировали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работники и посетители торгового центра «Карман», частично разрушенного после украинской ракетной атаки, укрылись в коридоре второго этажа. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала одна из сотрудниц.

Собеседница подчеркнула, что всех людей уже эвакуировали из торгового центра.

Реклама

«Мы просто в коридоре переждали. Были на втором этаже и все. Там больше внизу, первый этаж больше пострадал. Кто был снаружи здания или внизу тоже мог пострадать», — заявила сотрудница ТЦ.

Она добавила что основную площадь в здании занимал супермаркет «Магнит», также там находились небольшие торговые точки с одеждой и зоомагазин.

Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны перехватили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

По данным Telegram-канала Mash, на город рухнули осколки боеприпасов, один из которых попал в торговый центр. Источники авторов заявили, что жертвами атаки стали шесть человек. Также пострадали одна из городских школ и частный сектор.

Администрация города и правительство Белгородской области пока не подтвердили и не опровергли эти данные.