15 февраля 2024, 13:38
Сотрудница торгового центра Белгорода рассказала о последствиях удара
«Известия»: людей из пострадавшего от ракетного удара ТЦ Белгорода эвакуировали
Работники и посетители торгового центра «Карман», частично разрушенного после украинской ракетной атаки, укрылись в коридоре второго этажа. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала одна из сотрудниц.
Собеседница подчеркнула, что всех людей уже эвакуировали из торгового центра.
Реклама
«Мы просто в коридоре переждали. Были на втором этаже и все. Там больше внизу, первый этаж больше пострадал. Кто был снаружи здания или внизу тоже мог пострадать», — заявила сотрудница ТЦ.
Она добавила что основную площадь в здании занимал супермаркет «Магнит», также там находились небольшие торговые точки с одеждой и зоомагазин.
Минобороны России заявило, что системы противовоздушной обороны перехватили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
По данным Telegram-канала Mash, на город рухнули осколки боеприпасов, один из которых попал в торговый центр. Источники авторов заявили, что жертвами атаки стали шесть человек. Также пострадали одна из городских школ и частный сектор.
Администрация города и правительство Белгородской области пока не подтвердили и не опровергли эти данные.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама