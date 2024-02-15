15 февраля 2024, 13:43
Власти подтвердили гибель пяти человек от удара по Белгороду
Гладков: четверо взрослых и один ребенок погибли в Белгороде от удара ВСУ
Жертвами удара по Белгороду со стороны Украины стали пять человек, среди которых один ребенок. Ранения получили 18 жителей, в том числе пять несовершеннолетних. Предварительные данные в своем Telegram-канале привел губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы. В результате падения осколков, в семи частных домах выбило окна, также повреждения получили фасады и заборы.
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Кроме того, пострадали квартиры пяти многоэтажек, в которых взрывная волна выбила оконные стекла. Также осколки снарядов повредили пять автомобилей.
Гладков добавил, что разрушения зафиксировали в магазине, а также одном из промышленных предприятий города.
В селе Шагаровка Белгородского района осколки снарядов повредили два частных дома и один автомобиль. На местах работают оперативные службы, которые уточняют объемы разрушений.
По данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Осколки упали на торговый центр «Карман». Находящиеся внутри сотрудники и посетители укрылись в коридоре второго этажа.
Нижнюю часть здания частично разрушила взрывная волна. После окончания атаки людей из помещения эвакуировали сотрудники экстренных служб.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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