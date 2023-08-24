Происшествия 24 августа 2023, 23:45 Последнее сообщение с самолета Пригожина расшифровали — СМИ МК.RU: расшифровано последнее сообщение с самолета Пригожина unsplash.com

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Бортпроводница Кристина Распопова отправила последнее сообщение с рухнувшего самолета Embraer Legacy. Об этом сообщило издание Mk.ru.

Бизнес-джет, на котором предположительно находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. Стюардесса передала последнее сообщение о ходе полета лайнера в 17:40. Там было одно слово: «руление».

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«Больше экипаж на связь не выходил», — сказано в материале.

Крушение самолета с Пригожиным могло произойти из-за заложенного в районе шасси взрывного устройства, заявлял Telegram-канала Shot. По версии издания, воздушному судну оторвало крыло, которое ударило по стабилизатору. В результате лайнер резко набрал высоту, а затем ушел в штопор.

Расследование о причинах падения самолета Embraer поручили сотруднику Главного управления СК России по особо важным делам Ивану Сибуле.