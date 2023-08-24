Происшествия 24 августа 2023, 13:20 Самолет Пригожина упал из-за взрывного устройства в отсеке шасси — СМИ Shot: бизнес-джет Embraer потерпел крушение из-за взрыва в районе шасси Пресс-служба Следственного комитета

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Взрыв бизнес-джета Embraer, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, произошел из-за заложенного в районе шасси взрывного устройства. Об этом сообщили источники Telegram-канала Shot.

По информации издания, воздушному судну взрывом оторвало крыло, которое в свою очередь нанесло удар по стабилизатору. В результате самолет сначала сделал резкий набор высоты, а затем ушел в штопор.

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Находящиеся на борту люди в тот же момент потеряли сознание от разгерметизации, поэтому пилоты не смогли сообщить о чрезвычайной ситуации. Хвостовая часть джета упала в нескольких километрах от месте крушения.

Расследование о причинах падения самолета Embraer поручили сотруднику Главного управления СК России по особо важным делам Ивану Сибуле. Ранее он занимался делом о крушении воздушного судна в аэропорту Внуково в 2014 году.