24 августа 2023, 13:20
Самолет Пригожина упал из-за взрывного устройства в отсеке шасси — СМИ
Shot: бизнес-джет Embraer потерпел крушение из-за взрыва в районе шасси
Взрыв бизнес-джета Embraer, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, произошел из-за заложенного в районе шасси взрывного устройства. Об этом сообщили источники Telegram-канала Shot.
По информации издания, воздушному судну взрывом оторвало крыло, которое в свою очередь нанесло удар по стабилизатору. В результате самолет сначала сделал резкий набор высоты, а затем ушел в штопор.
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Находящиеся на борту люди в тот же момент потеряли сознание от разгерметизации, поэтому пилоты не смогли сообщить о чрезвычайной ситуации. Хвостовая часть джета упала в нескольких километрах от месте крушения.
Расследование о причинах падения самолета Embraer поручили сотруднику Главного управления СК России по особо важным делам Ивану Сибуле. Ранее он занимался делом о крушении воздушного судна в аэропорту Внуково в 2014 году.
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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