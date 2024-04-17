Важное 17 апреля 2024, 23:27 Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные системы ПВО сбили над территорией Белгородской области 14 снарядов, выпущенных из украинских РСЗО Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — уточнили в оборонном ведомстве.

Реклама

Губернатор Белгородской области Вячелав Гладков написал, что снаряды сбили над Белгородом и Белгородским районом. В селе Пуляевка в частном домовладении пробита крыша и повреждено крыльцо, сообщил глава региона. На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что под Белгородом сбили очередной украинский дрон. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа.