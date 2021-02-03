03 февраля 2021, 17:38
Костромской полицейский штрафовал родных ради хорошей статистики — СК
В Костроме будут судить полицейского. Его заподозрили в том, что он штрафовал своих родственников, чтобы выполнить план по количеству оформленных преступлений. Штрафы он оплачивал сам, чтобы близкие об этом не знали.
Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации (СКР). Теперь уже бывший сотрудник полиции в феврале 2020 года решил улучшить свою штрафную статистику, чтобы добиться расположения начальства.
В ведомстве его действия назвали корыстными. По версии следствия он составлял протоколы о нарушении правил курения, чтобы искусственно улучшить свои показатели.
Мужчина штрафовал за курение в неположенном месте двух своих родственников, в документах изменяя их подписи. Чтобы мужчины не узнали о подобной хитрости, полицейский оплачивал эти фиктивные штрафы из собственного кармана.
Теперь против него заведено уголовное дело.