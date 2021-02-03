Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации (СКР). Теперь уже бывший сотрудник полиции в феврале 2020 года решил улучшить свою штрафную статистику, чтобы добиться расположения начальства.

В ведомстве его действия назвали корыстными. По версии следствия он составлял протоколы о нарушении правил курения, чтобы искусственно улучшить свои показатели.

Мужчина штрафовал за курение в неположенном месте двух своих родственников, в документах изменяя их подписи. Чтобы мужчины не узнали о подобной хитрости, полицейский оплачивал эти фиктивные штрафы из собственного кармана.

Теперь против него заведено уголовное дело.