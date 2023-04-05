Происшествия 05 апреля 2023, 22:20 Поселок в Курской области остался без света после обстрела ВСУ Губернатор Курской области Старовойт: поселок Краснооктябрьский обесточен из-за удара ВСУ РИА «Новости»

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В результате очередной атаки украинских подразделений без энергоснабжения остался поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и повреждений домов нет.

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«Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела», — добавил Старовойт.

Ранее Глушковский и Кореневский районы в Курской области оказались под обстрелом Вооруженных силы Украины. В результате атаки населенные пункты остались без электричества.

Кроме того, село Искра в той же области также оказалось под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков. Не менее 20 снарядов зафиксировали в населенном пункте. Губернатор подчеркнул, что при обстреле никто не пострадал и разрушений нет, однако село осталось без электроснабжения.