Важное 31 марта 2023, 15:43 Жители села в Курской области остались без света после очередного обстрела ВСУ Глава Курской области Старовойт: ВСУ разбомбили гараж в Краснооктябрьском поселке РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли Курскую область. Под огнем оказались Глушковский и Кореневский районы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ сегодня вновь обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. Среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал он.

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Из-за атаки украинских подразделений без электроснабжения остались жители села Гордеевка в Кореневском районе. Глава области отметил, что энергетики уже приступили к устранению повреждений.

Глушковский район за 31 марта дважды попал под обстрел. В окрестностях поселка Теткино зафиксировали пять прилетов со стороны ВСУ. Там повреждений не обнаружено. А вот в Краснооктябрьском поселке один из двух снарядов попал в частный гараж.

«Он полностью уничтожен огнем. Расположенный рядом трехэтажный жилой дом обесточен», — подчеркнул Старовойт.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, заключил губернатор.

Минувшей ночью российские бойцы ударили по стоянке украинской военной техники под Херсоном. В результате погибли 23 противника, еще 12 ранены. Ударом ликвидированы 12 единиц автомобильной техники.