01 апреля 2023, 15:58
Украинские боевики выпустили более 20 снарядов по селу в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил о прилете более 20 снарядов ВСУ в село Искра
Село Искра Курской области оказалось под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в населенном пункте зафиксировали не менее 20 прилетов снарядов.
«Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилетов», — написал глава Курской области.
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Старовойт отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Но село, а также соседние населенные пункты Клевень и Богословка оказались без электроснабжения. На место прибыли ремонтные бригады для ликвидации повреждений и возвращения света в дома жителей.
Это вторая серьезная атака украинских боевиков на населенные пункты Курской области. Губернатор Роман Старовойт ранее сообщил о сброшенной с беспилотника бомбе на крышу Дома культуры в селе Дроновка.
Осколки снаряда выбили окна и повредили фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета. На место прибыли специалисты группы разминирования для осмотра пострадавших объектов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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