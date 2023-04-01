Важное 01 апреля 2023, 15:58 Украинские боевики выпустили более 20 снарядов по селу в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил о прилете более 20 снарядов ВСУ в село Искра РИА «Новости»

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Село Искра Курской области оказалось под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в населенном пункте зафиксировали не менее 20 прилетов снарядов.

«Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилетов», — написал глава Курской области.

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Старовойт отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Но село, а также соседние населенные пункты Клевень и Богословка оказались без электроснабжения. На место прибыли ремонтные бригады для ликвидации повреждений и возвращения света в дома жителей.

Это вторая серьезная атака украинских боевиков на населенные пункты Курской области. Губернатор Роман Старовойт ранее сообщил о сброшенной с беспилотника бомбе на крышу Дома культуры в селе Дроновка.

Осколки снаряда выбили окна и повредили фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета. На место прибыли специалисты группы разминирования для осмотра пострадавших объектов.