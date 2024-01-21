Происшествия 21 января 2024, 17:40 Попытки взывать к разуму Украины после удара по Донецку назвали бесполезными Сальдо: обстрелы Донбасса прекратятся после появления страха у ВСУ РИА «Новости»

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Все попытки пробудить разум или совесть у киевского режима обречены на провал. От обстрелов мирных городов украинских нелюдей остановит только страх за последствия своих поступков. На это в Telegram-канале указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя удар ВСУ по Донецку.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям города, пережившим очередной теракт со стороны украинских боевиков, от лица всего региона.

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«Нам пора бы усвоить, что к разуму или совести нелюдей взывать бесполезно. А вот сделать так, чтобы они боялись даже подумать о том, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру, — неотложная необходимость», — написал Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что к преступлению причастны не только украинские власти, но и их западные хозяева, чьи журналисты проигнорировали сообщения о погибших мирных жителях.

Украинские боевики в воскресенье, 21 января, выпустили снаряды по микрорайону Текстильщик в Донецке. В это время в расположенных там торговых рядах и магазинах находилось большое количество горожан. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки погибли 25 человек, не менее 20 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших двое детей.

Глава региона отметил, что некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, людям оторвало руки или ноги. Три человека из общего числа жертв скончались в больнице.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удар по Донецку нанесли из подконтрольной Киеву Авдеевки. Глава ведомства добавил, что при атаке ВСУ использовали полученное от стран Запада оружие, что стало очередным доказательством их вовлечения в конфликт.

Лавров призвал правительства других стран и международные структуры осудить удары по Донецку, так как молчание подтолкнет украинских боевиков к еще более кровавым преступлениям.