Важное 21 января 2024, 14:39 Число погибших при ударе ВСУ по Донецку достигло 25 Пушилин: число погибших при ударе ВСУ по рынку Донецка выросло до 25 РИА «Новости»

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В Донецке в результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик погибшими признали уже 25 человек. Обновленные данные по жертвам атаки украинских националистов привел глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали», — подчеркнул он.

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Пушилин отметил, что ранения в том числе получили два ребенка. Их состояние медики оценили как средней тяжести. Всем пострадавшим окажут необходимую медпомощь.

«В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Трое из пострадавших, к сожалению, не выжили», — сказал глава ДНР, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Удар по кварталу, добавил Пушилин, нанесли из ствольной артиллерии. Украинские боевики применили для атаки снаряды калибра 152 и 155 миллиметров. По городу били с Кураховского и Красногоровского направлений днем 21 января. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел чудовщиным.