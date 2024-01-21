Мир 21 января 2024, 16:07 Лавров осудил вероломный удар ВСУ по Донецку западным оружием МИД: Россия осуждает вероломный удар ВСУ по рынку в Донецке РИА «Новости»

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ВСУ 21 января обстреляли рынок в Донецке, в результате по меньшей мере 25 человек погибли, еще 20 получили ранения. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что молчание мирового сообщества является негласным одобрением убийств мирных граждан. Его слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что обстрел Донецка велся из подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Это лишь подтверждает его вовлеченность в конфликт и поддержку режима Владимира Зеленского.

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«Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — отметил Лавров.

Запад стремится нанести России стратегическое поражение руками «украинских марионеток». Москва призвала правительствах других стран и международные структуры осудить удары по Донецку. Их молчание будет только стимулировать ВСУ к еще более кровавым преступлениям, подытожил глава МИД.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале выразил уверенность, что на запрошенном Россией заседании Совбеза ООН Лавров выскажется о гибели мирных жителей в Донецке.

Ранее политолог Евгений Михайлов назвал обстрел ВСУ донецкого рынка ударом фашистов. Он подчеркнул, что украинские военные целенаправленно били по гражданским лицам.