Эксклюзив 10 декабря 2022, 09:44 Попавший под обрушение перекрытий усадьбы в центре Москвы пожарный получил перелом ребер Источник «360»: пожарный сломал ребра из-за обрушения перекрытий горящей усадьбы в Москве РИА «Новости»

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Во время тушения усадьбы конца XVII века в центре Москвы обрушились перекрытия, под которые попал пожарный. Он получил перелом двух ребер, сообщил «360» источник.

«Старшего пожарного 33-й ПСЧ, прапорщика внутренней службы, доставили в больницу с предварительным диагнозом „перелом двух ребер и ушиб колена“», — уточнил он.

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Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы локализовали на площади 50 квадратных метров, сообщили в экстренных службах ТАСС.

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Здание усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке загорелось утром в субботу, 10 декабря. Пламя распространилось на перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Площадь пожара увеличилась с 10 квадратных метров до 50. В момент тушения в здании обрушилось около 40 квадратных метров перекрытий.

Первоначально стало известно о пожаре в административном здании музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Как уточнили «Интерфаксу» в музее, усадьба сейчас принадлежит Международному центру Рерихов.