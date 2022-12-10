Эксклюзив 10 декабря 2022, 08:38 Пожар в здании музея изобразительных искусств имени Пушкина произошел в Москве Источник «360» сообщил, что в Хамовниках загорелось здание музея изобразительных искусств РИА «Новости»

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Пожар произошел в административном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в центре Москвы. Об этом сообщил «360» источник.

«Возгорание зафиксировано по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 3, строение 5/4. Пожару присвоен второй ранг», — рассказал источник.

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В ГУ МЧС России по Москве «360» подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что в Малом Знаменском переулке горит двухэтажное здание старой постройки. Огонь охватил перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около 10 квадратных метров.

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«Пожар произошел на чердаке. Это двухэтажное здание старой постройки, нежилой дом. По предварительной информации, сведения о пострадавших не поступали», — отметил сотрудник МЧС.

В пятницу, 9 декабря, пожарные ликвидировали возгорание на станции МЦК Владыкино в Москве.