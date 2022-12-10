Важное 10 декабря 2022, 09:01 Пожарный попал под обрушение перекрытий на месте возгорания в усадьбе в центре Москвы ТАСС: сотрудник МЧС попал под обрушение перекрытий во время пожара в усадьбе в Москве РИА «Новости»

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Усадьба конца XVII века загорелась в Малом Знаменском переулке в Москве. Во время тушения обрушились перекрытия, под которые попал пожарный. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, сотрудник МЧС пострадал, ему оказали необходимую помощь в машине неотложки.

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«В Малом Знаменском переулке загорелось здание усадебного комплекса конца XVII века», — сказал источник.

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По его словам, очаг возгорания найден. Огонь охватил перекрытия между вторым этажом и чердаком, первоначально он распространился на площади 10 квадратных метров.

По информации источника «360», площадь возгорания на территории усадьбы Лопухиных увеличилась до 50 квадратных метров. В здании обрушилось около 40 квадратных метров перекрытий.

В субботу утром стало известно о пожаре в здании музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В Пушкинском музее уточнили «Интерфаксу», что усадьба сейчас принадлежит центру Рерихов.