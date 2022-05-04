Подпавшего под уголовное дело журналиста Невзорова объявили в розыск

МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова, которого ранее признали СМИ-иноагентом. Об этом сообщил «Интерфакс».

В среду, 4 мая, Невзоров появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. Розыск производится в рамках уголовного дела.

СК заподозрил Невзорова в распространении фейков о действиях ВС РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) в конце марта. По версии следствия, журналист опубликовал в соцсети и YouTube ложную информацию об умышленном обстреле роддома в Мариуполе российскими военными. Невзоров сопроводил публикации изображениями, которые взял из украинских изданий. В СК отметили, что Минобороны РФ официально опровергло указанные сведения, распространившиеся в интернете. Следователи намеревались установить местонахождения Невзорова для проведения «следственных и процессуальных действий».

Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 10 лет.

В рамках уголовного дела председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова о российской спецоперации на Украине, написала «Газета.ru».

В реестре СМИ-иноагентов Александр Невзоров оказался в конце апреля. СМИ из этого реестра обязаны отчитываться перед Минюстом о своей работе, докладывать, на что потратили полученные из-за границы средства. Также СМИ-иноагенты должны предварять свои публикации сообщением о своем статусе — в противном случае им грозит штраф.